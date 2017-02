Unterkirnach Von Wohngruppe bis zu Wellness

Unterkirnach. Vor rund 60 interessierten Bürgern stellte Willi Sutter drei Varianten vor, wie der Stadthof weiter genutzt werden kann. Josef Hug, Inhaber des Stadthofs, räumte mit den Gerüchten, er werde alles stehen und liegen lassen und den Stadthof aufgeben, auf. Der Stadthof, er hat 300 Jahre auf dem Buckel, sei in die Jahre gekommen, er selbst auch, meinte Hug in seiner gewohnt trockenen Art, trotzdem werde er mit aller Kraft weitermachen, bis der Stadthof in andere Hände übergegangen sei, betonte er.

Bürgermeister Andreas Braun erklärte, mit Willi Sutter, einem erfahrenen Mann in Sachen Sanierung und Umwandlung historischer Gebäude, habe man einen Partner gefunden, mit dem man es schaffen könne, den Stadthof zu erhalten. Sutter habe nicht nur verschiedene Konzepte ausgearbeitet, sondern auch für alle Varianten die Wirtschaftlichkeit geprüft, so Braun. "Wir sind optimistisch, eine Lösung zu finden und brauchen Sie alle als Multiplikatoren für das Projekt", richtete sich Braun an die Bürger. Das Gebäude liege zentral in Unterkirnach, sei die größte Gastronomie am Ort und stehe unter Denkmalschutz, begann Sutter seine Ausführungen. Der Stadthof weise eine Fläche von 1180 Quadratmetern auf. Der Hof sei in einen Investitionsstau geraten. Das Dach und die Fenster müssten erneuert werden, ebenso die Böden, die Heizung und die Belüftung. Für die grundsätzliche Sanierung müsse man 500 000 bis 700 000 Euro rechnen plus den Restwert des Gebäudes mit Grundstück von rund 450 000 Euro, so Sutter. In den Kosten sei noch nicht die Neuausstattung der Gastronomie und der Hotelzimmer aufgeführt.

Als Ansatz zur Projektentwicklung nannte er Konzeptvorschläge zum Erhalt der Gastronomie sowie des Saals. Als Variante eins nannte Sutter, dass die Kommune den Saal übernehme und das Erdgeschoss unverändert bleibe. Der Saal erhalte von westlicher Seite einen Zugang mit Aufzug. Die Gastronomie betreibe auf der gleichen Ebene Gästezimmer. Im Dachgeschoss entstehen weitere Gästezimmer sowie eine Pächterwohnung.