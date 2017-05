Unterkirnach Von Schatzsuche bis Piraten-Rallye

Spannend wird es am Donnerstag, 8. Juni, mit der Piraten-Rallye von 9 bis 12 Uhr. Am Freitag, 9. Juni, dreht sich alles um das Thema Wettkampf und Spaß rund ums Wasser.

Auch die zweite Ferienwoche bietet viel Spaß und Abwechslung. Am Montag, 12. Juni, wird ab 9 Uhr alles, was fliegt, gebastelt. Am Dienstag, 13. Juni können Kinder im Schwimmbad Aqualino schwimmen oder nur planschen. Hier sollten Badesachen mitgebracht werden. Am Mittwoch, 14. Juni, wird ab 9 Uhr zur Froschklappe am Wasserweg gewandert und ein Staudamm gebaut. Rucksack inklusive Vesper, Getränke und ein kleines Handtuch müssen mitgebracht werden. Am Donnerstag, 15. Juni, Fronleichnam, fällt das Ferienkarussell aus. Der letzte Ferientag ist am Freitag, 16. Juni. Hier begeben sich die Kinder auf große Schatzsuche. Rucksack inklusive Vesper und Getränke müssen mitgebracht werden. Die Ankunftszeit der Kinder in der Spielscheune ist an allen Tagen von 7.30 bis 9 Uhr. Die Abholzeit an allen Tagen ist von 12.45 bis 13 Uhr.

Weitere Informationen: Kinder können online unter Ferienkarussell@gmx.de und auf der Internetseite www.unterkirnach.de angemeldet werden.