Unterkirnach Viele Zünfte beehren den Kieschtock

Am Freitag, 3. Februar, 19 Uhr, gibt es einen Nachtumzug mit 32 Zünften. Um 20.30 Uhr lädt die Zunft zum Zunftball in die Schlossberghalle ein. Hat die Zunft dann noch Zeit für einen Zunftball? Die Antwort lautet: "Selbstverständlich, wir bieten ein Programm aus 50 Jahren Zunft."

Der Samstagmittag gehört den Kindern, denn der Kinderumzug mit 38 Zünften bewegt sich durch Unterkirnach. Dort nehmen nur Kinder aus Zünften der Narrenvereinigung teil. Ab 18 Uhr herrscht Narrentreiben im Narrendorf und der Sporthalle. Um 20 Uhr beginnt das Fasnetkribble der Schwarzwälder Narrenvereinigung in der Schlossberghalle. Das Fasnetkribble bedeutet laut Kreuzpointner: "Es kribbelt in den Füßen, eigentlich überall, denn man kann die Fasnet kaum erwarten." Die Präsidenten von der Narrenvereinigung werden an dem Abend teilnehmen. Reden wird es wenig geben, denn der Abend wird ganz besondere Überraschungen bieten.

Am Sonntag, 5. Februar, kann der Gottesdienst in der St. Jakobuskirche besucht werden. Dazu sind nicht nur die Zünfte, sondern auch alle Bürger eingeladen, betont Kreuzpointner. Den Abschluss des Narrentreffens bildet der große Jubiläumsumzug, der ab 13.30 Uhr durch Unterkirnach zieht.

Es werden Abzeichen mit der Kieschtock-Zunft und ihrem Gefolge verkauft. Entlang der Umzugsstrecke stehen Besenwirtschaften und Verkaufsstände. 14 Security- Leute sorgen rund um das Narrentreffen in der Halle, dem Narrendorf und auf den Straßen für Sicherheit. Das Rote Kreuz steht bereit, falls ein Narr oder Besucher schwächelt.

Da Unterkirnach nicht soviele Parkplätze anbieten kann, wird die Umgehungsstraße zwischen Abfahrt Unterkirnach-Ost und West zu einer Parkfläche umgewidmet. Weiter wird ein Shuttle- Service, bei dem die Busse bis zur Firma Merz fahren. Dort können die Narren aussteigen, dann fahren die Busse zurück zum Technologie-Park in Villingen, wo sie parken.

Ein weiterer Shuttle-Service kann auf der Homepage www.kieschstockzunft.de eingesehen werden, so Kreuzpointner. Schirmherr des Narrentreffens ist Bürgermeister Andreas Braun.