Unterkirnach Viele Unterkirnacher schauen "Nachtcafé"

Unterkirnach (hs). "Ein Dorf schaut Nachtcafé". Das traf am Freitagabend auf Unterkirnach zu, denn Bürgermeister Andreas Braun war zu Gast in der Talkshow mit Michael Steinbrecher. Das Thema lautete "Die an den Rand gedrängt werden, die man nicht zu Wort kommen lässt". Zu Gast waren Menschen mit verschiedenen Schicksalen, finanziellen Nöten nach einem Leben voller Arbeit oder eine Krankenschwester, die bei der Arbeit im Krankenhaus kaum noch Zeit für ein persönliches Wort für die Patienten fand.