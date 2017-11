Unterkirnach Verein freut sich über neue Mitglieder

Günter Funke berichtete von einer Radtour um den Nordschwarzwald, vier Teilnehmer hatten sich auf die mehrtägige 370 Kilometer lange Tour begeben und konnten sich auch nicht über das Wetter, das fast zu warum war, beschweren.

Bürgermeister Andreas Braun zeigte sich von dem vielfältigen Angebot bei stabiler Mitgliederzahl, die sogar noch zugenommen hatte, beeindruckt und lobte: "Sie sind sehr rührig."

Als Wahlleiter hatte er keine Probleme und so wurde Jürgen Kodet zum stellvertretenden Vorsitzenden wiedergewählt. Gisela Teufel bleibt Schriftführerin, und Wilfried Kaiser wird weiterhin als Tourenwart tolle Wanderwege aussuchen. Gabi Köngeter ist neue Kassenprüferin, Birgit Kodet wird weiterhin als Beisitzerin die Homepage pflegen und Steffi Bittel bleibt bewährte Beisitzerin.

Susanne Wohlfarth konnte von attraktiven Ausfahrten mit der Ski-Alpin Gruppe berichten. Drei Tage waren sie in Warth unterwegs, im Februar ging es an den Arlberg. An der Fackelwanderung hatten 40 Wanderer im Schnee teilgenommen. Susanne Wohlfarth machte den Mitgliedern den Mund wässerig, schlug sie doch eine Mehrtagesfahrt nach Südtirol vor, allerdings erst im Jahr 2019, da dauert die Vorfreude sehr lange. Es sei mal wieder an der Zeit, dass die Nordischen und die Alpinsportler gemeinsam einen Ausflug ins vielseitige Südtirol unternehmen, betonte sie. Die Kasse sei zwar gut gefüllt, trotzdem könnte sich der Ski-Club im Jahr 2018 mit einem Stand am Weihnachtsmarkt beteiligen, schlug sie vor und alle Mitglieder nickten zustimmend.