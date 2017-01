Unterkirnach. Ein Silvesterkracher hat in der Neujahrsnacht im Fohrenweg laut Polizei einen Unterstellplatz für Mülltonnen in Flammen aufgehen lassen. Die Holzkonstruktion und die beiden unter gestellten Mülltonnen gerieten in Brand. Ein daneben stehende Anhänger wurde durch das Feuer ebenfalls beschädigt. Die Höhe des Sachschadens ist noch nicht bekannt. Die Feuerwehr Unterkirnach löschte den Brand