Unterkirnach Unterkirnach verliert die Talentiade

Unterkirnach. VR-Talentiade – was ist das? Sie kann unter Umständen der Beginn einer sportlichen Karriere sein. In sieben Sportarten werden pro Jahr etwa 40 000 Kinder in Baden-Württemberg unter finanzieller Unterstützung durch die Volks- und Raiffeisenbanken gezielt gesichtet und gefördert. Unter anderem werden Talente auch im Fußball gesucht.

Zum neunten Mal fand nun in Unterkirnach eine der großen Sichtungsveranstaltungen, in diesem Jahr für den Jahrgang 2006 statt. Deutlich mehr als 100 Kinder, Jungs wie Mädels, zeigten dort am Samstag, was sie können. Dabei wurden sie sehr genau unter die Lupe genommen. "Von den Jungs und Mädels, die hier teilnehmen, kommen etwa 30 in die nächste Runde – und am Ende bleiben vielleicht ein Dutzend übrig, die zum Stützpunkttraining eingeladen werden", rechnete Tobias Hummler vor, der die Unterkirnacher Talentiade leitete – wie die letzten acht davor auch schon.

Eine neue Ausrichtung des Südbadischen Fußballverbands sorge dafür, dass diese Veranstaltung ab dem nächsten Jahr in Aasen stattfinden werde, bestätigte der DFB-Stützpunktkoordinator Südbaden, Andreas Beck, im Gespräch mit unserer Zeitung. Bei den Trainern und dem Leiter des Unterkirnacher Sichtungscamps treffe das auf Unverständnis: "Wir wurden hier in Unterkirnach wie in eine Familie aufgenommen", so Hummler.