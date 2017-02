Unterkirnach Todesfall überschattet Schwarzwälder Narrentreff

"Der Mann lag im Schnee und ist erfroren", erklärt Polizeisprecher Thomas Kalmbach. Wie am Sonntagmorgen beim Zunftmeisterempfang unter großer Trauer verkündet wurde, handelte es sich bei dem Verstorbenen um den in Unterkirnach sehr geschätzten Oswald Glatz. Viele Verdienste hat er sich in Unterkirnach erworben – nicht zuletzt für den örtlichen Musikverein. Entsprechend groß ist die Trauer.

Ein hinzugezogener Notarzt konnte in der Unglücksnacht nichts mehr für den 58-Jährigen machen. Laut Kalmbach sei schnell klargeworden, dass bei dem Todesfall insbesondere gesundheitliche Aspekte eine Rolle gespielt hätten.

"Wir konnten schnell die Verwandtschaft hinzuziehen, die uns entsprechende Informationen geben hat", so der Polizeisprecher. Auch habe man noch sämtliche Wertgegenstände bei der Person gefunden, so dass es "keine Hinweise" darauf gibt, dass der Mann Opfer einer Gewalttat wurde.