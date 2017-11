Unterkirnach Stets ein Mann der klaren Worte

Alois Bähr, langjähriger ehemaliger Gemeinderat und Ehrenvorsitzender des FC Alemannia, dessen Geschicke er viele Jahre leitete, ist am vergangenen Mittwoch nach langer, schwerer Krankheit im Alter von 80 Jahren gestorben.

Unterkirnach. Bähr war ein Mann der Tat, der nie lange herumredete, sondern handelte. Er sprach immer klare Worte, war dabei nie unfair oder verletzend. Altbürgermeister Gerold Löffler erinnert sich sehr gerne an Alois Bähr, der elf Jahre als Gemeinderat mit ihm zusammenarbeitete. Er habe sich sehr stark positioniert für das Projekt Betreutes Wohnen und für den neuen Standort des Rathauses. Zusammen mit Altbürgermeister Siegfried Baumann habe er in Stuttgart den Preis für besonderes ehrenamtliches Engagement beim Bau des Sportlertreffs entgegengenommen.

Als er 1994 auf Anhieb in den Gemeinderat gewählt wurde, bewirkte er sehr viel zusammen mit dem damaligen Bürgermeister Siegfried Baumann. Der Mühlenplatz wurde gebaut, auch an der Mühle wurde in seiner Amtszeit gearbeitet. Ebenso der Bau der Turnhalle, der Spielscheune und des Mühlentreffs, sowie der Sportlertreff mit dem neuen Kunstrasen, fallen in seine Amtszeit. Das Hallenbad wurde modernisiert. Damals bedauerte Bähr, dass es auch Projekte gegeben habe, an denen der Gemeinderat nichts bewirken konnte, denn das Areal verfiel mehr und mehr.