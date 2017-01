Unterkirnach Sportler fahren weltweit Erfolge ein

Unterkirnach. Der Lauftreff Unterkirnach zählt zur Zeit 195 Mitglieder und konnte im vergangenen Jahr sieben neue Mitglieder begrüßen. Dass Meinrad Beha mit dem Schritt in die Selbstständigkeit vor einem Jahr alles richtig gemacht hatte, zeigten nicht nur die vielen sportlichen Erfolge in allen Altersklassen, sondern auch die hohe Teilnehmerzahl anlässlich der Mitgliederversammlung am Freitag im Fohrenhof. Es mussten noch Stühle angeschleppt werden, da der Nebenraum aus allen Nähten platzte. "Wir haben dadurch, dass wir nicht mehr zum FC Alemannia gehören, direkte Verbindung zu Verbänden und Behörden", sagte Meinrad Beha.

Erstmals musste er als Vorsitzender nicht auch noch den Schriftführer und Kassierer geben, sondern konnte auf sein neues Vorstandsteam bauen. Bei den Wahlen hatte Bürgermeister Andreas Braun keine Probleme mit der Durchführung. Meinrad Beha wurde einstimmig in seinem Amt als Vorsitzender bestätigt, die Kasse bleibt in den Händen von Dieter Förnbacher, der seine Sache als Kassierer sehr gut gemacht hatte.

Braun meinte, es sei herausragend, was der Lauftreff leiste. "Sie sind in Deutschland, ja sogar weltweit, höchst erfolgreich unterwegs und bringen sich in hervorragender Weise ein", lobte er. Es sei schon immer so gewesen, dass Konkurrenten am Start vor großen Rennen die Ohren anlegten, wenn sie hörten, dass die Männer, Frauen oder Kinder vom Lauftreff erwartungsvoll mit den Füßen scharrten.