VS-Villingen/Unterkirnach. Zu einer sommerlichen Abendmusik am Samstag, 24. Juni, 19 Uhr, in der Christuskirche in Unterkirnach lädt die Paulusgemeinde Villingen/Unterkirnach ein. Das Frauenensemble Canticara (Susanne Heiß, Andrea Hupfer und Linda Schaible) singen und spielen mit Harfe, Blockflöten und Klavier Lieder und Stücke aus Renaissance, Barock, Romantik und des 21. Jahrhunderts. Der Eintritt ist frei.