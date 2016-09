Unterkirnach Söhne und Töchter des Rocks

"Die Halle ist auch in Ordnung, wir sind froh, dass wir sie haben – aber gegen die Naturbühne hat sie keine Chance", gibt Manfred Riehle, Bauhofleiter, Gärtnermeister und auch noch Bassist der Gruppe "mäx-m". Die Gruppe spielt guten Rock mit Anklägen aus Soul, Jazz oder auch mal Blues oder Pop. Und gesungen wird ausschließlich auf Deutsch. "Wir spielen eigentlich nur eigene Sachen. Da kommt einer mit einer Idee und wir schauen, dass wir etwas draus machen", schildert "die Stimme" Manfred Riehle die Umstände, die zu neuen Songs führen.

Und noch etwas verraten sie: "Es klingt besser, wenn da ›Sons‹ steht, aber eigentlich sind es ›Daughters‹ (also Töchter), was aber irgendwie sperrig klingt. Deshalb haben wir nur die Söhne durchgestrichen und Töchter darunter geschrieben", schmunzelt das Quartett von "mäx-m". Sie sind ein wenig die Macher des kleinen Festivals, bei denen neben ihnen selbst auch die "Gams’n’Rosslers", "MacCoustix" und "both girls" auftreten. Both girls, das sind Bianca Müller ("MacCoustixs") und Rubina Scherlitz, Tochter des Schlagzeugers von "mäx-m".

"Der Vorverkauf läuft bereits ganz gut – und wir hoffen natürlich darauf, dass es wettertechnisch klappt auf der Naturbühne", verrät Manfred Riehle.