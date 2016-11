Unterkirnach "Skifahren, Wandern und mehr" als Erfolgsdevise

Im Hinblick auf die über 20 Prozent angestiegenen Mitgliedsbeiträge im Schwarzwälder Skiverband und im Badischen Sportbund diskutierten die Mitglieder intensiv über eine weitere Zugehörigkeit. Schließlich votierten sie aus ideellen Gründen und, um dem Rennsport nicht ganz den Rücken zu kehren, gegen einen Austritt.

Konträr entwickelte sich in der vergangen Saison die Resonanz auf die Skiangebote. Während im nordischen Bereich nahezu alle Veranstaltungen dem schlechten Wetter zum Opfer fielen, gab es bei den alpinen Skifahrern kaum Klagen. Durch den Entschluss, die Tages- und Mehrtagesfahrten in schneesichere Gebiete zu verlegen, fanden alle Angebote statt.

Kassierer Bernd Faller, der einen souverän geführten Finanzbericht abgab, skizzierte die Schwierigkeiten bei der Suche nach aktiven Jugendlichen, die sich für den Verein engagieren. Sein Rezept lautet: Präsenz zu zeigen und über die Vielfalt im Angebot die Jugendlichen begeistern.

Das neue Winterprogramm beginnt im Dezember und hat im nordischen Bereich am 18. Dezember eine Tour auf der Martinskapelle, eine Fackelwanderung am 29. Dezember und im Januar Touren auf der Thurnerspur, im Februar auf den Schönwalder und Schonacher Loipen und im März im Feldberggebiet im Angebot.

Die Alpinen starten am 5. Januar zur Tagesausfahrt nach Gargellen, zwischen dem 10. und 12. Februar zur Mehrtagesfahrt nach Warth-Schröcken und am 11. März zur Tagesausfahrt an den Arlberg. Der gemeinsame Saisonabschluss findet am 21. April am Ackerloch statt. Zwei Tage später lädt der Verein zur Frühlingswanderung.

Die Wahlen bestätigten neben der Vorsitzenden Wohlfahrt auch den Sportwart Nordisch, Wolfgang Vromen, den Sportwart Alpin, Markus Burkart und Kassierer Bernd Faller in ihren Ämtern.