Unterkirnach "Sie stellen sich sehr geschickt an"

Unterkirnach. Auch Lothar Schwaab, Ausbilder im Winkler Bildungszentrum, spricht den drei Männern Karamba Jaithe, Musa Colley und Muhammed Hydora ein großes Lob aus. "Sie haben schon gut die deutsche Sprache gelernt und stellen sich bei ihrer Ausbildung in unserem Bildungszentrum sehr geschickt an", betont er.

Die drei Männer aus Gambia, die mehrere Monate in Maria Tann untergebracht waren, nahmen dort Deutschunterricht bei Christian Utischill, der in Maria Tann Flüchtlinge ehrenamtlich in Deutsch unterrichtet. Damit war für Utischill seine ehrenamtliche Arbeit jedoch nicht beendet. Er ging zum Arbeitsamt und schlug dort vor, den drei Männern die Möglichkeit zu geben, eine Grundausbildung zu absolvieren. "Das Arbeitsamt schlägt uns zu 80 Prozent Teilnehmer für unser Ausbildungsprogramm vor, auch Kleinbetriebe schicken uns Lehrlinge", erklärt Schwaab. Bei Winkler würden zur Zeit Männer aus dem Iran, Pakistan, Eritrea, Syrien, Marokko, Afghanistan, um nur einige zu nennen, ausgebildet, fährt er fort.

Christian Reith, Geschäftsführer von WBZ, ergänzt, man schaue sich erst einmal an, was die Leute schon können, dann würden sie für insgesamt zwölf Monate eine Basisausbildung erhalten. Während der Zeit von elf Monaten werden sie in Theorie und Praxis ausgebildet, dann können sie einen Monat lang ein Praktikum absolvieren, fährt er fort. Die Männer beginnen mit Holzarbeiten, dann komme die Basisausbildung mit Metall, Bohren, Fräsen, Drehen dazu. Sie müssen Zeichnungen lesen können und auch selbst Zeichnungen anfertigen, nach denen sie Werkstücke herstellen, so Schwaab. Am Montagmittag komme ein Mathematiklehrer in das Bildungszentrum, am Dienstag- und Freitagvormittag werde Deutsch, hier auch mit Fachausdrücken, gelehrt, fährt er fort.