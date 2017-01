Unterkirnach Sechs Kurzfilme werten das Kirnachtal auf

Unterkirnach. Ganz frisch abgedreht, präsentierte Nadine Bachhäubl, Leiterin der Tourist-Information, sechs Kurzfilme über Unterkirnach, den Wohnort mit Tradition.

Bürgermeister Andreas Braun hatte Gemeinderäte und Bürger, die in den Filmen mitwirkten, zur ersten Präsentation in das Foyer des Rathauses eingeladen.

Bevor es die Filme zu sehen gab, informierte Braun die Bürger, dass es WLan jetzt am Rathaus, dem Wohnmobilstellplatz und dem Mühlenplatz gebe. Es fehle lediglich noch die Spielscheune, aber auch nicht mehr lange, so Braun. Die Gemeinde sei dabei, eine Facebook-Konzeption aufzustellen, um sich darauf zu präsentieren, so Braun.