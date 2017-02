Unterkirnach - Drei Tage lang wird in Unterkirnach der Schwarzwälder Narrentreff gefeiert. Bunt und ausgelassen war am Samstagnachmittag der Kinderumzug. Mehr als 30 Gruppen zeigten sich dabei mit ihrem Nachwuchs, dem Narrensamen. Obwohl es teilweise heftig laut wurde, schlief so mancher kleine Narr im Wagen ein.