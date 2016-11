Unterkirnach Schatzkarte mit Geheimschrift entschlüsselt

Unterkirnach. Wie funktioniert ein Dosentelefon? Wie produziere ich richtig große Seifenblase und wie fertige ich eine Schatzkarte mit Geheimschrift an? Wer es bisher noch nie ausprobiert hat, kann beim derzeit laufenden Ferienkarussell in Unterkirnach einiges an Erfahrung dazu gewinnen.