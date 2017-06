Unterkirnach SaSiTo eröffnet das Open-Air

Eigentümer von Maria Tann wird nach Auftritt auf Band aufmerksam

Wenig später wurde SaSiTo durch Martin Lenz am Schlagwerk (Cajon) nochmals erweitert. Er unterlegt die Songs mit knackigen Beats, und aus "SaSiTo" wurde "SaSiTo & Friends". Axel Kubsch, Eigentümer von Maria Tann, war die Gruppe bei einem Auftritt aufgefallen und sagte sich: "SaSiTo & Friends" würden auch zum Open-Air Konzert passen.

Das Konzert beginnt am Samstag, 22. Juli, um 16.30 Uhr, Einlass ist ab 15 Uhr. Karten gibt es unter www.mariatann.de, bei der Gemeinde Unterkirnach oder in den Geschäftsstellen des Schwarzwälder Boten. Die Firma Merz wird Shuttle-Busse einsetzen. Besucher des Konzerts werden sowohl in Unterkirnach wie auch auf dem IHK Parkplatz in Villingen abgeholt und zurück gebracht.