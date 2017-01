Unterkirnach Roland Dufner ein Urgestein der Kieschtöck

In Unterkirnach habe es an der Fasnet schon immer närrisches Treiben gegeben, erklärt er und erinnert sich daran, dass 1966 an einem Umzug junge Männer hübsche Mädchen in die Altweibermühle steckten, aus der sie taufrisch wieder herauskamen. 1966 sei der Wagen jedoch umgefallen. Dies sah die Polizei, die im Stadthof am Stammtisch saß. Die jungen Männer verdrückten sich schnell, passiert sei nichts, doch Winterhalter habe gesagt: "So geht das nicht weiter, wir müssen einen Verein gründen" und die Kieschtock-Zunft wurde gegründet.

Als Dufner der Zunft beitrat, habe es zwölf Kieschtöck und die Zinkenräte gegeben; weiter den Fanfarenzug und die Trachtenfrauen. Josef Hug senior sei Gründungsmitglied gewesen und lange erster Vorsitzender. Er und Alfons Günter seien die Macher der Zunft gewesen, so Dufner. Er selbst sei schon 1972 an dem Umzug als Kieschtock mitgelaufen, fährt er fort. Damals habe es Fasnetbälle im Stadthof, allerdings ohne jedes Konzept gegeben, so Dufner.

An einem Abend habe Josef Hug zu den Kieschtöck gesagt: "Ihr geht jetzt auf die Bühne und redet etwas". So seien die Sketche entstanden, schmunzelt er. Die Rollen zum Häs habe es noch nicht gegeben, sondern nur so kleine Glöckchen am Stock des Kieschtock, so Dufner. Da diese nicht laut genug waren, habe man es mit Rätschen versucht. Das war laut Dufner auch nicht gerade der Renner.

Auf der Suche nach Rollen

Also sagten die Kieschtöck, dass sie Rollen wollen und so habe er bei der Firma Springmann Formenbau in der Niederwiesenstraße, wo er arbeitete, experimentiert. In seiner Mittagspause habe er zwei Metallschalen, die von einer Firma in Wehingen kamen, bearbeitet. Kurt Beha habe den Klöppel hineingelötet. In Schwenningen wurde die Rolle dann verkupfert. Jeder Kieschtock trägt 28 Rollen, die jedoch nicht so schwer sind wie die der Villinger Narros.

Bei den Zunftbällen habe er in jedem Jahr mit den Kieschtöck auf der Bühne gestanden und Sketche aufgeführt.

Gründung der Beerewieble

Zur Gründung der Beere-Wieble und Holzwieber sei es gekommen, da Josef Hug einmal gefragt habe: "Machen wir nur Fasnet oder auch Brauchtum?" Nur Fasnet habe die Antwort gelautet, doch sei von Hubert Knapp und Karl Werf sowie Josef Hug die Volkstanzgruppe gegründet worden, die sich später jedoch selbstständig gemacht habe.

Die Kieschtöck hätten gesagt, dass sie keine Frauen am Umzug haben wollen, bis sie merkten, dass es im Wald, wo sie ja herkommen, Beeren gebe. Also wurden die lieblichen Beerewieble gegründet, die manchen Frauen zu lieblich waren, sodass die etwas handfesteren Holzwieber noch dazugekommen seien.

Marquerite Dufner ergänzt, dass sie seit 20 Jahren im Häs der Beerewieble mitmache und fünf Jahre die Häser der Kieschtöck genäht habe. Josef Trenkle aus Elzach schnitzte die Scheme des Kieschtocks. Die Scheme war wie geglaubt nicht einzigartig, denn die Zunft aus Halbmail bei Wolfach hat diese auch.

Da Dufner anscheinend noch nicht ausgelastet ist, übernahm er auch noch den Vorsitz des "Verein für Heimat und Orchestriongeschichte" vor zwei Jahren. Roland und Marquerite Dufner haben drei Kinder und sieben Enkel.