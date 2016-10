Unterkirnach Regierungsvizepräsident bringt Bescheide persönlich

Was vor wenigen Jahren bereits im Stockwald mit Erfolg durchgeführt wurde, soll nun im Groppertal weitergeführt werden. Betroffen sind dort 20 Anwesen mit rund 100 Bürgern des erfolgreichen Tourismusdorfes. Wie schon im Stockwald, sollen die Abwässer dieser Gehöfte künftig in die benachbarte Stadt St. Georgen abgeführt werden – ein Umstand, der das Ganze etwas kompliziert macht.

Freispiegelnd gehen die Abwässer zunächst an den tiefsten Punkt im Groppertal, von wo aus sie dann über zwei Pumpstationen nach Stockburg befördert werden, wo die Pumpstation der schon vorhandenen Anlage die Fracht übernimmt. Auf rund 5,4 Kilometern Strecke befänden sich dabei die Häuser und Gehöfte.

Mit insgesamt rund 772 000 Euro keine Kleinigkeit – doch Zuschüsse in Höhe von insgesamt 231 600 Euro (30 Prozent) sollen die Investition der Bürger wie der Gemeinde kräftig unterstützen. Die beiden Zuwendungsbescheide, 90 900 Euro für die Gemeinde für deren Anteil der Gesamtkosten in Höhe von 303 000 Euro sowie 140 700 Euro für die künftige Kanalgemeinschaft. Dem Regierungspräsidium war vor allem die Art, wie diese Leistung vollbracht wird – nämlich zu einem großen Teil in Eigenleistung – so wichtig, dass Regierungsvizepräsident Klemens Ficht die Zuwendungsbescheide höchstpersönlich ins Unterkirnacher Rathaus brachte.