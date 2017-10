Unterkirnach Realisierung nur mit Investor möglich

Unterkirnach. Die Freien Wähler hatten von Bürgermeister Andreas Braun Berichte über die Sachlage beim Stadthof und das weitere Vorgehen bei dem Thema Jufa-Hotel gewünscht. Einerseits würden sie von Bürgern immer wieder darauf angesprochen, wie die Gemeinde zu diesen Themen stehe, andererseits sollten die Gemeinderatsitzungen transparenter werden, womit die Freien Wähler auch auf ein größeres Interesse der Bürger an den Sitzungen hoffen. Bisher seien die Räte meistens unter sich.

In Österreich gebe es das Modell, dass die Kommunen ein Drittel der Kosten als Vorfinanzierung auf 20 Jahre übernehmen, die Jufa ein Drittel finanziere und die Kommunen mit einem weiteren Drittel der Kosten gefördert werden, so Braun. In Deutschland spiele die Förderung des Tourismus dagegen eine untergeordnete Rolle, fuhr er fort. Hierzulande brauche man für die Realisierung eines Jufa-Hotels einen Investor, erklärte er. In Deutschland seien zwei Jufa-Projekte über die Stadtwerke der jeweiligen Stadt finanziert worden, das sehe er in einer kleinen Gemeinde wie Unterkirnach nicht, so Braun.

Vielleicht gebe es noch eine dritte Idee, das Jufa-Hotel zu realisieren. Doch bis 2018 müsse man schon warten, ob sich hier eine Lösung aufmache, fuhr er fort. "Irgendwann müssen wir uns entscheiden", betonte Braun.