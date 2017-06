Unterkirnach Rat stimmt für Kostenbeteiligung bei Betreuung

Der Gemeinderat stimmte der Einführung einer Kostenbeteiligung für die Früh- und Spätbetreuung an der Roggenbachschule mehrheitlich zu. Dem Vorschlag, ab dem Schuljahr 2017/2018 einen Beitrag in Höhe von zwei Euro für Früh- und Spätbetreuung pro Tag zu erheben und bei einer Betreuungseinheit am Tag anteilig einen Euro zu berechnen, stimmten die Räte zu.

Der Vorschlag der Verwaltung, sollten mehrere Kinder einer Familie die Betreuung nutzen, reduziere sich der Beitrag für das zweite Kind und jedes weitere Kind auf 0,80 Euro beziehungsweise 1,60 Euro pro Betreuungstag, lehnten sie ab.

Kai Zetzsche war gegen eine Reduzierung der kleinen Beträge, man solle den Beitrag bei zwei Euro belassen. Michael Klafki sprach sich dafür aus, für die Früh- und Spätbetreuung keine Kostenbeteiligung einzuführen.