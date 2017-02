Unterkirnach Niveauvolles Kleinkunst-Programm für schönen Abend

Unterkirnach. Der Verein für Heimat- und Orchestriongeschichte brachte mit seiner zweiten öffentlichen Aufführung neues Leben in die Heimatstube im Alten Schulhaus in Unterkirnach. Das Musikkabarett "Vorbeischwimmer" von und mit Ingrid Kappeler-Kewes aus Pfaffenweiler passte genau in diese anheimelnde, fast familiäre Atmosphäre.