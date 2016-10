Unterkirnach Neue kulinarische Idee in den Wald gebracht

Sie haben alles, was sie zum Kochen benötigen unter einem Dach. In den USA und in Asien gehören sie längst zum Straßenbild. Die Food Trucks sind weitaus mehr als fahrende Imbißwagen. Auch in Deutschland findet das kulinarische Angebot des Showcookings immer mehr Anhänger. Vor den Augen der Zuschauer wird frische Ware, die wenn möglich aus der Region stammt frisch zubereitet. Die Auswahl der kulinarischen Köstlichkeiten konnte sich sehen lassen.

Von Pfannkuchen-Spezialitäten über süße Stücke vom Holzkohlengrill bis zur veganen Genüssen, die Besucher der Veranstaltung hatten eine große Auswahl an Köstlichkeiten.

Erhan Isikli aus Frankfurt am Main hat auch den Weg nach Maria Tann gefunden. "Ich habe ursprüngliche einmal den Beruf des Druckers ausgeübt, darin aber nicht meine Erfüllung gefunden", klärt Isikli auf. Seinen beruflichen Traum habe er nun umgesetzt. Seit einem Jahr ist er mit seinem Anhänger deutschlandweit unterwegs. Ob in Emden oder in Landau in der Pfalz, Isikli ist jedes Wochenende auf Tour und präsentiert seine Produkte. In der Heimat der Spätzle ist sein Truck bei den Besuchern natürlich besonders gefragt. "Wir bereiten den Teig selbst zu und verwenden Allgäuer Bergkäse, der mit Weißblocker vermischt wird", so der Inhaber der "Bergziege Spätzlemacherei". Der Gast wolle sich die Zubereitung seines Gerichts auch ansehen und erfahren, mit welcher Liebe und Leidenschaft die Leckereien zubereitet werden. Dann sei er durchaus bereit für die entsprechende Qualität auch etwas tiefer in die Tasche zu greifen, erklärt Isikli.