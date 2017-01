Unterkirnach Neue Gewerbeflächen sollen entstehen

Im März/April erfahre die Verwaltung, ob die Gemeinde im Programm des neuen Landessanierungsprogramms aufgenommen werde.

Braun hatte kürzlich den Stand der Gemeinde auf der Tourismusmesse CMT in Stuttgart besucht und zeigte sich begeistert darüber, was Manfred Riehle, Leiter des Werkhofs, aus diesen sechs Quadratmetern gemacht hatte. Er habe Herausragendes geleistet und das auch noch mit sehr geringen Kosten, lobte der Bürgermeister. Damit kam er zum Thema Tourismus und erklärte, dass dem Gemeinderat im Februar die Tourismuszahlen vorgelegt würden.

Die Verwaltung hatte eine Nachhaltigkeitspauschale in Höhe von 30 000 Euro in den Haushaltsplan eingestellt. Braun schlug vor, 15 000 Euro stehen zu lassen und die 320 Lampen im Ort auf LED-Beleuchtung umzustellen. Diese Maßnahme würde sich nach einem Jahr amortisieren. Rechnungsamtsleiter Lutz Kunz erläuterte, dass sich eine Zuführung an den Vermögenshaushalt in Höhe von 125 000 Euro ergebe. Zur Finanzierung der Maßnahmen sei eine Kreditaufnahme von 1,3 Millionen Euro vorgesehen, womit sich der Schuldenstand zum Jahresende auf rund 1,4 Millionen Euro belaufen werde. Demnach werde der Schuldenstand pro Einwohner zum Jahresende bei etwa 2566 Einwohner 551 Euro betragen.

Sollten alle Maßnahmen durchgeführt und die beantragten Zuschüsse gewährt werden, sei eine Rücklagenentnahme in Höhe von 905 000 Euro und eine Entnahme aus der Sonderrücklage für die Straßenunterhaltung in Höhe von 86 000 Euro erforderlich, so Kunz. Der Rücklagenbestand zum Jahresende 2017 würde dann 630 000 Euro betragen. Außerdem bestehe zum Jahresende eine Sonderrücklage für die Straßenunterhaltung in Höhe von 124 000 Euro.