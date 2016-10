Unterkirnach Narrentreffen wirft Schatten voraus

So gebe es zum Beispiel ein Gremium für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, eines für Sicherheitsaufgaben, ein weiteres für technische Angelegenheiten und für andere wichtige Teilprojekte, wie zum Beispiel das Erstellen einer Festzeitschrift. Insgesamt erwarte man an den drei Tagen am ersten Wochenende im Februar kommenden Jahres 8000 Hästräger und Besucher, so Kreuzpointner. Immerhin seien dies mehr als das Dreifache der Einwohnerzahl. Allein beim Nachtumzug am Freitag werden mehr als 30 Zünfte erwartet. Am gleichen Tag findet auch der Zunftball statt.

Am Samstag hat der närrische Nachwuchs die Gemeinde beim Kinderumzug im Griff. Beim Umzug und beim Treiben im Narrendorf werden bis zu 45 Abordnungen anderer Zünfte erwartet. Beim Umzug am Sonntag nehmen neben den 49 Zünften der Schwarzwälder Narrenvereinigung noch weitere Zünfte und Musikkapellen teil.

Da gibt es zahlreiche Herausforderungen zu bewältigen, die jedoch bei der Zunft in bewährt guten Händen liegen. Schließlich ist man aufgrund zahlreicher Aktivitäten auch außerhalb der närrischen Zeit eingespielt und aus dem Dorfgeschehen als Aktivposten nicht wegzudenken.

Ob beim "Powwow", beim Weihnachtsmarkt, beim Stockwaldfest oder bei der Kilwi – auf die Männer und Frauen der Zunft ist Verlass.