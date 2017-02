Unterkirnach Narrentreff: Tausende Besucher beim Umzug

Die Blindschießer hatten mal wieder nicht getroffen, was die mittrabende Wildsau bewies. Die Narrenzunft Krähenloch aus Gutmadingen flatterte still und leise vorbei, die Reetiwölfe aus Hausen vor Wald machten einen auf freundlich und die Nichthuldiger und Kirchenmäus aus Biesingen hatten sich kräftig vermehrt. Die Narrenzunft Brigachtal marschierte mit Strohmänner, Strohhansel und Garde vorbei und am Schluss kamen die Schönsten, das waren die Südstadt-Clowns aus Villingen.

66 Zünfte sorgten für einen prächtigen Umzug und strömten nach dem Umzug in das Narrendorf sowie in die Sporthalle, um sich zu stärken und einen oder zwei Schluck zu gönnen. Wer per Shuttle-Bus gekommen war, durfte sich ruhig ein paar Gläschen gönnen, so macht Fasnet Spaß.