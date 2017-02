Unterkirnach "Narrensamen" läuft auf

Als am Samstag mit viel Wetterglück der Kinderumzug mit mehr als 30 Gruppen durchs Dorf zog, erfreuten sich Hunderte von Besuchern an der bunten Schar des "Narrensamen", die teils weite Anfahrtswege hinter sich hatten. Viele zeigten sich erstaunt von den Kinder, die in alten Kinder- oder im Bollerwagen durch den Ort gezogen wurden – und dabei das ganze Spektakel trotz durchdringender Lautstärke schlicht verschliefen.

Angeführt von den jungen Narren der Gastgeber, den Kiestöck mit den Beerewieble und den Holzwiebern und unterstützt durch die Jugendmusiker des Musikvereins, zog der Lindwurm mit gelinder Verspätung nahezu eine Stunde durch den Ort.

Großes Staunen über Größe mancher Nachwuchsschar