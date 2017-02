Unterkirnach Nach dem großen Narrentreffen bleibt es in Unterkirnach familiär

Schon zur Tradition in Unterkirnach gehört es, dass einzelne Zinkenräte der Kieschtockzunft mit eigenen Gruppen am Umzug teilnehmen. So etwa Marlies Rapp mit ihrer Smiley-Gruppe oder Wolfgang Klatt mit seinen Blechtrommlern. Kieschtock-Zinkenrat Jochen Moosmann war mit einem Wagen unterwegs, der ganz Unterkirnachs Bürgermeister Martin "Der Mann für alle Fälle" Ragg gewidmet war. "Ob Landmarkt, Stadthof, Tanke oder Apothek, der Schultis von allem was versteht", war auf dem Wagen zu lesen – mit so einem Bürgermeister kann in Unterkirnach ja gar nichts mehr schiefgehen. Auch der Butzesel hatte sich nach Unterkirnach verirrt und wurde vom Cego-Club durchs Dorf getrieben. Die Kürnachhexen versetzten die Zuschauern mit waghalsigen Kunststücken in Staunen. Den Abschluss bildeten die Schlegeltaler, die mit ihrem Reisigfeuer das halbe Dorf vernebelten.