Unterkirnach Musiker begeistern

Bei sonnigem Herbstwetter wanderte man auf die 1067 Meter hoch gelegene Bäckeralm, wo auf einer Waldlichtung hoch über Inzell eine zünftige Brotzeit eingenommen wurde. Anschließend genossen alle Mitreisenden die Gastfreundlichkeit und leckere Küche des "Hammerwirtes".

Die Organisatoren hatten ein Schlechtwetterprogramm parat, das am Sonntag zu einer interessanten und kurzweiligen Besichtigung des Salzbergwerkes Berchtesgaden führte, wo das Bad Reichenhaller Jodsalz gefördert wird. In Sankt Bartholomä am Königsee spielten Andreas Storz und Klaus Harter mit ihren Trompeten das "Königsee-Echo", was nicht nur die Musiker aus Unterkirnach, sondern auch die zahlreichen Reisenden aus Asien begeisterte.

Am Montag füllten Einheimische in Tracht den Festsaal des Hammerwirtes zum zweieinhalbstündigen Frühschoppen-Konzert mit dem Musikverein Unterkirnach und anschließendem Schmaus. Nach einem zünftigen Krustenbraten mit Knödel, den der Wirt dem Musikverein spendierte, wurde die Heimreise angetreten.