Unterkirnach Musikalischer Genuss garantiert

Unterkirnach (hs). Am Samstag, 18. November, werden die beiden Bands "The Awesome Ministers" und "Diary’s Tale" unplugged zu einem Abend mit handgemachten Rock’n’Roll und Balladen in den Jugendstil-Saal von Maria Tann einladen. Das Konzert beginnt um 19 Uhr, Einlass ist um 18 Uhr. Für den Eintrittspreis von 9,50 Euro können die Zuhörer in dem historischen Saal drei Stunden Musik genießen. Es gibt noch wenige Karten unter www.mariatann.de und info@Festwald.de oder an der Abendkasse.