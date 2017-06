Unterkirnach Mönch mit Leidenschaft für Zweiräder

Unterkirnach. Das Gelübde, das er vor einigen Jahren im Kloster Beuron abgelegt hat, verlangt von ihm Gehorsam, Beständigkeit, klösterlichen Lebenswandel und Armut. Er habe es sich gut überlegt, ob er in das Kloster eintrete. Die Entscheidung sei nicht von heute auf morgen gekommen, betont er. Und erzählt, wie es dazu kam, dass er jetzt Bruder Longinus und nicht mehr Frank Beha sei.

Im Hohrain, wo heute noch seine Schwester Sandra Fürderer mit Ehemann Martin, drei Kindern und seinem Vater in seinem Elternhaus lebt, ist er aufgewachsen und besuchte die Roggenbachschule in Unterkirnach. Die Mittlere Reife machte er an der Werkrealschule in der Südstadtschule, dann absolvierte er eine Lehre als Elektriker bei der EGT Villingen. Anschließend ging er zur Bundeswehr, verpflichtete sich freiwillig auf 23 Monate und anschließend noch einmal auf zwei weitere Jahre. Er war bei der Feldartillerie in Immendingen, bei der Jägerkompanie in Stetten am Kalten Markt. Danach ist er nach Donaueschingen gekommen, wo er noch einmal um ein Jahr verlängerte.

Im Jahr 2004/05 wurde er nach Kabul geschickt, wo er fünf Monate als Fahrer und Funker Patrouille fuhr: "Wir sind damals noch zu Fuß durch Kabul gelaufen und mit offenem Jeep gefahren", erzählt er. Als er nach Afghanistan entsandt wurde, habe er bereits gewusst, dass er ins Kloster eintritt, berichtet er. Ein Militärpfarrer habe ihn gefragt, ob er Interesse an den Standortgottesdiensten habe, das sei sein Einstieg gewesen. "Ich habe bald gemerkt, dass mir diese Gottesdienste Kraft geben", sagt er. Zweimal nahm er an einer internationalen Soldatenwallfahrt nach Lourdes teil. Der Kreuzweg dort ging steil bergauf, und die Kranken wurden von den Soldaten getragen. Das habe ihm bewusst gemacht, welche Last Jesus auf seinen Schultern getragen habe.