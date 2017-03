Unterkirnach Mitglieder für ihre Treue ausgezeichnet

In der Mitgliederversammlung blickte der Vorsitzende Heiko Trautner in seinem Bericht auf die Aktivitäten des Vorjahres zurück. Das freitägliche Training im Hallenbad sei wie immer gut besucht gewesen, es haben Tauchgänge in den heimischen Gewässern stattgefunden und zuletzt auch das traditionelle Silvestertauchen. Wie im Vorjahr stürzten sich wieder drei Unerschrockene ins kühle Wasser des Bodensees. Wesentlich wärmer dürfte es bei der in diesem Jahr stattfindenden Tauchsafari in Ägypten zugehen.

Öffnungszeiten bereiten Verantwortlichen Sorgen

Kaum verändert hat sich laut Mitteilung des Vereins die Zahl von 65 Mitgliedern, davon 14 passive sowie 16 Kinder und Jugendliche. Große Sorgen macht sich Jugendleiter Klaus Kramer über die Zukunft der Jugendabteilung. Zwar konnte auch im vergangenen Jahr eine hohe Zahl von Prüfungen im Freiwasser und im Hallenbad Aqualino abgelegt werden. Die ab April geänderten Öffnungszeiten des Hallenbades stellen den Fortbestand der erfolgreichen Kinder- und Jugendarbeit jedoch infrage. Hier hofft man noch auf eine praktikable Lösung.