Unterkirnach Mit Hubschrauber Flüchtigen gesucht

Unterkirnach. In der Nacht zum Donnerstag kurz vor 3 Uhr versuchten bislang unbekannte Täter in der Villinger Straße einen Zigarettenautomaten aufzubrechen, teilt die Polizei mit. Das Vorhaben blieb jedoch nicht unbemerkt. Unmittelbar bevor die Polizei eintraf, flüchteten die zwei Täter zu Fuß in Richtung Stadthofweg. Einer der Unbekannten sprang im weiteren Verlauf seiner Flucht, im Bereich der Gaststätte "Stadthof" mehrere Meter in die Tiefe. Er konnte in Richtung Mühlenplatz entkommen. Außerdem wurde zur Tatzeit ein dunkler Kleinwagen im Stadthofweg beobachtet. Das Fahrzeug fuhr bergwärts davon.

Die Polizei Villingen geht davon aus, dass das besagte Fahrzeug von einem Mittäter gesteuert wurde. Der Täter, der bei seiner Flucht waghalsig in die Tiefe sprang, wird wie folgt beschrieben: Etwa 18 bis 20 Jahre alt, schwarze Basecap, schwarze Jacke, blaue Jeanshose. Bei der anschließenden Großfahndung nach den Tätern kam auch ein Polizeihubschrauber zum Einsatz, der dafür extra aus Stuttgart angefordert wurde.

Grund für den Großeinsatz ist eine anhaltende Serie von Automatenaufbrüchen. Vor allem in Villingen und Umgebung haben die Täter bereits mehrere Zigarettenautomaten aufgebrochen und einen Sachschaden von über 30 000 Euro verursacht. Der bislang entstandene Schaden rechtfertige die Großfahndung mit Hubschrauber, heißt es aus der Polizeidirektion Tuttlingen. Die hauptsächlich freistehenden Automaten wurden meist mit schwerem Brechwerkzeug aufgehebelt. Die Polizei geht davon aus, dass eine Gruppe von Tätern hinter der Aufbruchserie steckt.