Unterkirnach Menschen arbeiten Hand in Hand zusammen

Ja, ich hatten mich bei der Militärpolizei in Sigmaringen für vier Jahre verpflichtet.

Warum haben Sie die Bundeswehr wieder verlassen?

Ich bin als Stabsunteroffizier aus persönlichen Gründen ausgeschieden. Es gab nach der Wiedervereinigung keine Stelle mehr für mich. Durch meine Berufsausbildung zum Koch hatte ich jedoch den Grundstein gelegt, mich weiter beruflich fortzubilden.

Wie ging es dann weiter?

Ich hatte mich für eine Umschulung zum Restaurant­fachmann entschieden. Diese habe ich im Feldberger Hof auf dem höchsten Schwarzwaldgipfel erfolgreich durchlaufen.

Da sind Sie jedoch nicht geblieben?

Nein, ich habe eine neue berufliche Herausforderung gesucht. Ich wollte etwas ganz Spezielles machen. Ich habe dann auf einem Kreuzfahrtschiff, das unter griechischer Flagge fuhr, angeheuert und im Boardrestaurant gearbeitet. Das war eine spannende und lehrreiche Zeit.

Und dann haben Sie weiße Traumstrände und kristallklares Meerwasser gegen die saubere Luft der Heimat eingetauscht.

Genau. Es war zwar eine tolle Zeit auf dem Schiff, jedoch hat es mich wieder nach Hause gezogen. Ich hatte ein interessantes Angebot vom Maritim in Titisee. Von dort aus hat es mich in die Hauptstadt Berlin gezogen, um dann im Vier-Jahreszeiten am Schluchsee tätig zu sein. Wenn man erfolgreich in der Gastronomie sein möchte, ist Erfahrung von zentraler Bedeutung. Deshalb habe ich ein erneutes Angebot des Feldberger Hofs als Direktionsassistent gerne angenommen.

Dabei ist es aber nicht geblieben?

Nein, weitere Stationen meines Berufslebens waren das Fiesta in Kirchzarten und die Hafenmeisterei in Konstanz. Von einem guten Freund habe ich erfahren, dass im Fohrenhof Unterkirnach ein Restaurantleiter gesucht wird.

Sie sind jetzt drei Monate hier. Welche Erfahrungen haben Sie bereits gemacht?

Ich habe hier ein tolles Team vorgefunden. Menschen mit und ohne Behinderungen arbeiten Hand in Hand zusammen. Das Restaurant ist prima ausgestattet und verfügt über eine herrliche Lage. Mir ist auch gleich aufgefallen, dass die Gäste sehr viel Verständnis zeigen, wenn etwas mal nicht so schnell geht. Das ist halt so in einem Inklusionsbetrieb. Dabei sind die Abläufe zu einem herkömmlichen Restaurant gleich.

Sind Sie mit dem kulinarischen Angebot zufrieden?

Wir bieten ein ausgezeichnetes Preis-Leistungsverhältnis an. Dabei bieten wir zu 90 Prozent Produkte aus der unmittelbaren Region an. Die Forellen aus dem Schlegeltal sind ein Genuss.

Wo sehen Sie noch Entwicklungspotential?

Grundsätzlich bin ich von diesem Projekt begeistert. ­Trotzdem möchte ich dafür sorgen, dass der Fohrenhof noch bekannter wird. Wir werden die Werbung verstärken und mit der Qualität unserer Angebote überzeugen. Und wenn wir vorher wissen, dass Gäste noch nach 21 Uhr kommen, um etwas zu essen, werden wir auch diesen Wunsch erfüllen.