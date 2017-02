Unterkirnach Männer und Musik

Männer sind ein beherrschendes Thema ihres Programmes "Vorbeischwimmer". Die Musiktherapeutin aus Pfaffenweiler präsentierte sich unter anderem schon in "Härings Kulturcafé" in Schwenningen einem größeren Publikum. Der Titel "Vorbeischwimmer" bezieht sich auf den von ihr angehimmelten "Traummann", der leider im Schwimmbad an ihr vorbeischwimmt, anstatt Notiz von ihr zu nehmen. Kappeler-Kewes singt von Ehemännern, pedantischen Steuerfahndern und himmelt Claus Kleber an, der sie als FernsehIkone begleitet.

Der Verein für Heimatgeschichte und Orchestrion wird an diesem Abend für Getränke, passend zum musikalischen Programm, sorgen.

Kappeler-Kewes zeigt Wort, Witz, Schlagfertigkeit und Selbstironie, dazu spielt sie Klavier und Gitarre. Man darf auf den Kleinkunstabend in Unterkirnach gespannt sein.