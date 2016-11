Unterkirnach Liebenswürdige Gemeinde überzeugt

An Unterkirnach schätzt sie die Liebenswürdigkeit, die Sauberkeit des Orts und die vorhandene Infrastruktur. "Es ist alles da, was man braucht", so Bader. Dennoch habe sie in erster Linie die Aufgaben der neuen Stelle dazu bewogen, auch ihren Wohnsitz nach Unterkirnach zu verlegen. So sei sie näher bei den Menschen und könne in dem einen oder anderen direkten Gespräch unmittelbar mitkriegen, wo der Schuh drückt, oder interessante Hinweise aufnehmen.

Offensichtlich hat Bader bei ihrem Vorgesetzten, Bürgermeister Andreas Braun, einen hervorragenden ersten Eindruck hinterlassen. "Wir haben Frau Bader eingestellt, um unsere geplanten Projekte voranzutreiben und die Kapazitäten im Dorf weiterzuentwickeln", betonte Braun. Bader verfüge über 25 Jahre Berufserfahrung, unter anderem auch in der freien Wirtschaft. In kürzester Zeit habe sich die neue Mitarbeiterin in die Materie erfolgreich eingearbeitet, stellt der Bürgermeister fest.

Die örtliche Gastronomie habe sie bereits kennengelernt und eine Vielzahl der lokalen Ferienwohnungen besucht, um einen ersten Eindruck zu bekommen. An Arbeit wird es künftig wohl nicht mangeln.

Bürgermeister Braun hat seine Vorstellungen zum Thema Tourismus in der Gemeinde bereits mehrfach auf unterschiedlichen Ebenen kommuniziert. "Wir wollen die Qualität der Wanderwege ausbauen und diese zertifizieren lassen. Bis im Frühjahr sollen dann vier Strecken zertifiziert werden", so Braun. Man sei mit den Eigentümern der Grundstücke im Gespräch.

Wlan-Hotspots bald in Betrieb

Weiterhin sei die Beschilderung im Ort nicht mehr zeitgemäß. Da müsse etwas getan werden. Nach wie vor sei es für ihn besonders wichtig, die Ertragskraft im Dorf zu halten. Die Feriengäste trügen dazu einen wichtigen Teil bei.

Bei einem Projekt stehe man unmittelbar vor dem Abschluss. Ab übernächster Woche sollen die vier Wlan-Hotspots funktionieren. Weiterhin sei geplant die Einrichtung der Tourist-Info so umzubauen, dass diese gästefreundlicher werde.

Damit auch die Einwohner ihre Ideen in die Weiterentwicklung des Tourismus einbringen können, wird ab nächstem Jahr ein Tourismus-Ausschuss einberufen. Dieser soll aus zwei Gemeinderäten, Gastgebern und Gastronomen bestehen. Es gibt also um das Team von Sabine Bader mehr als genug zu tun, um die aktuell steigenden Übernachtungszahlen im Ort zu stabilisieren oder zu steigern.