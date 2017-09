Unterkirnach Leerrohre teils schon verlegt

Unterkirnach. Die Gemeinde Unterkirnach und der Zweckverband hatten am Montag zu einer Informationsveranstaltung ins Rathaus eingeladen. Sehr viele Anlieger waren gekommen, um sich den Ausbau des Glasfasernetzes von Jochen Cabanis, Geschäftsführer des Zweckverbands, und Eva Rösgen, Ansprechpartnerin für alle Anfragen, die Anlieger an den Zweckverband haben.

Bürgermeister Andreas Braun begrüßte die Bürger mit den Worten: "Es geht heute um Sie." Gleichzeitig dankte er allen Bürgern im Stockwald und Groppertal, die schon vorab Leerrohre verlegt hatten. Die Versorgung mit schnellem Internet im Außenbereich sei für ihn schon lange ein Thema gewesen, fuhr er fort.

In Unterkirnach sei man mit Unitymedia versorgt, doch Glasfaser im Haus gebe es dann nur in Außenbereichen Groppertal und Stockwald, so Braun. Es sei nicht selbstverständlich, dass der Zweckverband hier ausbauen dürfe, erklärte Cabanis und erläuterte, dass zum Beispiel die in vielen Haushalten verlegten Kupferkabel bedeutend langsamer als Glasfaser seien. "Glasfaser wertet auch Ihre Immobilie auf", unterstrich er. Mit Glasfaser im Haus werde das Arbeiten im Home-Office unterstützt, nannte er als Vorteil der Glasfaser.