Unterkirnach Landmarkt bringt Wehr an Grenzen

Unterkirnach. Der Landmarkt war das Übungsobjekt, bei dem starke Rauchentwicklung angenommen wurde. Drei Bewohner im ersten Stock konnten das Gebäude nicht mehr verlassen und warteten auf dem Balkon auf die Ankunft der Unterkirnacher Wehr. Die Innenräume des Landmarkts mit ihren zum Teil engen Personalräumen waren verraucht, die Wehrmänner, die mit einem Mannschaftstransportwagen für die Einsatzleitung sowie einem TLF und einem HLF anrückten, wussten nicht, was sie erwartete. Die Löschfahrzeuge wurden an zwei Seiten des Landmarkts so geparkt, dass sie einerseits die Durchfahrt der Straße nicht versperrten, andererseits auch von beiden Seiten Wasserleitungen von zwei Überflurhydranten legen konnten. Doch die Menschenrettung hatte Vorrang und so wurde die Steckleiter am Gebäude angebracht, sodass die Feuerwehrmänner über das Flachdach des Landmarkts den ersten Stock erreichen konnten, wo sie erleichtert von den drei Personen, gespielt von der Jugendfeuerwehr, erwartet wurden.

Parallel wurden die Wasserschläuche ausgerollt, zusammengekoppelt, während sich die Atemschutzträger bereit machten, die Personalräume zu betreten und auf die Suche nach verletzten Personen zu gehen. Einsatzleiter war Kommandant Klaus Beha, Raimund Weißer moderierte die Übung über Lautsprecher und zwei Gruppenführer überwachten die Übung an beiden Seiten des Gebäudes.

Wegen der starken Verrauchung wurden noch mehr Atemschutzträger nachgefordert, jeweils ein Feuerwehrmann an beiden Seiten notierte auf einer Tafel die Zeit, die die Atemschutzträger im Gebäude waren. Nach maximal 20 bis 30 Minuten sei eine Sauerstoffflasche leer, sollte sich der Atemschutzträger besonders anstrengen müssen und auch noch Personen retten, wäre die Flasche sehr viel schneller entleert, was eine fatale Situation sein könnte, erklärte Raimund Weißer. Eine beachtliche Anzahl von Bürgern verfolgte interessiert die Übung, die Altersmannschaft zeigte geschlossen ihr Interesse und die Jugendfeuerwehr war im Obergeschoss und im Untergeschoss als Eingeschlossene mit Begeisterung unterwegs.