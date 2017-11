Unterkirnach Kurtaxe kommt nicht bei Gemeinde an

Unterkirnach. Luitgard Straub von den Freien Wählern wünschte ein Gespräch im Tourismusausschuss, an dem Bürgermeister Andreas Braun teilnehmen soll. Damit habe er kein Problem, erklärte Braun.

Luitgard Straub und Christian Bausch brachten zur Sprache, dass 2015 der Zuschuss zum Tourismus 385 000 Euro betrug, dagegen sei nun für 2017 ein Zuschuss von 487 000 Euro geplant, das seien 100 000 Euro mehr. Ein Mehrwert für die Gemeinde sei minimal, aber nicht in Höhe von 100 000 Euro erkennbar. So gab es im ersten Halbjahr im Hapimag 24 196 Übernachtungen, in Ferienwohnungen 11 637 und auf dem Reisemobilstellplatz 3395. Das sind insgesamt 39 228 Übernachtungen, im Jahr 2016 waren es insgesamt 37 773 Übernachtungen.

Unterkirnach war auf der Messe CMT in Stuttgart erfolgreich vertreten, ebenso auf der Tour-Natur in Düsseldorf. Am Saisonopening des SC Freiburg am 6. August präsentierte sich Unterkirnach rund um das Schwarzwaldstadion in Freiburg. Dort fanden sich viele junge Fans an den Ständen der Tourist-Info und der Spielscheune. Für 2018 sind Marketing-Ausgaben in Höhe von 28 950 Euro geplant.