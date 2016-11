Unterkirnach Kredite waren nicht notwendig

Nachtragshaushalt

Notwendig wurde der Nachtragshaushalt, weil sich Änderungen bei Einnahmen und Ausgaben im laufenden Haushaltsplan ergeben haben, so Kämmerer Lutz Kunz. In einem umfangreichen Zahlenwerk stellte er dem Gemeinderat die Bilanzen der Gemeinde vor. Auffallend ist dabei die Mehreinnahme bei der Gewerbesteuer in Höhe von 550 000 Euro. Dem standen Mehrausgaben bei Personalausgaben in Höhe von 39 000 Euro, bei der Zuführung zum Vermögenshaushalt in Höhe von 512 000 Euro gegenüber. Bei den Zuschüssen an den Kindergarten, beim Marketing des Ferienland oder bei der Kreisumlage konnten Minderausgaben erzielt werden. Zudem bestehe noch eine Sonderrücklage für die Erneuerung der Straßen in Höhe von 210 000 Euro. Insgesamt sinkt die Pro-Kopf-Verschuldung der Gemeinde auf 34,80 Euro.

Bei der sich anschließenden Abstimmung wurde der Nachtragshaushalt einstimmig gebilligt. Die vorhandene Infrastruktur der Gemeinde wirkt sich nicht nur auf den Haushaltsplan der Gemeinde aus, sondern schlägt sich auch im Wirtschaftsplan der Gemeindewerke nieder.