Das Zwiebelkuchenfest der Landfrauen in Unterkirnach hat sich herumgesprochen. So standen die hungrigen Bürger sowie viele Feriengäste am Freitag Schlange, um ein Stück des köstlichen Zwiebelkuchens abzubekommen. Neben dem Zwiebelkuchen wurde im Mühlenofen auch Apfel- und Zwetschgenkuchen gebacken, auch ein Hefezopf wurde aus dem Holzofen gezogen. "Wir sind heute früh dran und haben schon sehr früh den Holzofen angeheizt, erklärten die Landfrauen, während ihre Vorsitzende Rita Weißer ein Blech nach dem anderen zum Mühlentreff schleppte. Foto: Schimkat