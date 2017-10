Unterkirnach Kleine Museumstour

Volles Programm

Das Programm sieht folgendes vor: Abfahrt am Samstag, 25. November, um 13 Uhr am Stadthof in Unterkirnach mit Privat-Pkw. Um 14 Uhr ist Führung mit Schwerpunkt "Mechanische Musikinstrumente" im Uhrenmuseum in Furtwangen.

Ab 15.45 Uhr ist dann gemütliches Beisammensein in der "Arche" bei Vesper oder Kaffee und Kuchen, untermalt vom dort stehenden mechanischen Klavier, vorgesehen.