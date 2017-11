Unterkirnach "Kameradschaft ist unser Lohn"

Unterkirnach. Vom 3. bis 5. Februar wurde das große Narrentreffen in Unterkirnach gefeiert, gleichzeitig feierte die Kieschtock-Zunft Unterkirnach ihr 50-jähriges Bestehen. Mit dem Helferfest am Samstag Abend in der Schlossberghalle fand das große Jubiläum nun seinen endgültigen Abschluss. Uwe Kreuzpointner, Zunftmeister der Kieschtock-Zunft, dankte allen ehrenamtlichen Helfern, der Gemeinde Unterkirnach und dem Präsidium der Schwarzwälder Narrenvereinigung für die hervorragende Zusammenarbeit. Auch befreundete Zünfte hatten sich helfend eingebracht, die Feuerwehr unterstützte das große Fest. "Ohne all diese vielen Helfer hätten wir das große Jubiläum nicht stemmen können", dankte Kreuzpointner.

Am Samstagabend waren alle Helfer zum Essen eingeladen, konnten sich zurücklehnen und das große Jubiläum Revue passieren lassen. Der Vorstand der Kieschtock-Zunft und mehrere Mitglieder servierten jedoch das Essen, hatten viel selbst zu dem Buffet beigesteuert und waren so doch nicht ganz ohne Arbeit, aber das taten sie gerne für ihre vielen Helfer.

Karl-Heinz Bähr, Vizepräsident der Schwarzwälder Narrenvereinigung und Urgestein der Kieschtock-Zunft, erklärte auf Anfrage: "Das Treffen war super, die Besucher und befreundeten Zünfte hatten ihren Spaß, das ist auch gut so." Doch wenn er an den wahnsinnigen Aufwand denke und wie viele Leute sich reingehängt hätten und dann auf die Abrechnung blicke, sehe er, dass der Gewinn wenig höher als bei einem Sommerfest sei, betonte er.