Unterkirnach Jungen Leuten eine Perspektive geben

"Wir haben in den letzten fünf Jahren immer wieder Verwaltungspraktikanten für ein halbes Jahr eingestellt", erklärt Braun. Dies sei zwar hilfreich gewesen, aber ein halbes Jahr sei eigentlich zu kurz, fährt er fort. Nach einem halben Jahr seien die Praktikanten recht gut eingearbeitet gewesen, dann müssten sie leider wieder gehen, ergänzt Ulrike Haberstroh.

In der Gemeindeverwaltung seien einige Kollegen zwischen 50 und 60 Jahre alt. Wenn sie in den Ruhestand gehen, wolle die Gemeinde ihr eigenes Personal ausbilden, welches die Lücken füllen könnte, so Braun. "Wir haben hier ein breit gefächertes Team, das ausbilden kann, auch der Tourismusbereich gehört dazu", sagt Braun. Die Gemeinde biete eine vielfältige, interessante Stelle, ergänzt Ulrike Haberstroh.

Andreas Braun betont, dass die Gemeinde in Unterkirnach der zweitgrößte Betrieb nach der Firma Wahl sei. Daher finde er es richtig, dass die Gemeinde jungen Leuten eine Chance und gleichzeitig eine Perspektive gebe.