Unterkirnach Junge Taucher gehen bei Badezeiten unter

Der Jugendleiter Klaus Kramer freute sich zu Beginn, dass die Jugend in Unterkirnach nun schon seit über zehn Jahren im Tauchsport ausgebildet wird – und dass einem altersbedingten Abgang auch ein Neuzugang gegenüber. So bleibt es am Ende bei 15 Kindern und Jugendlichen im Alter von acht bis 18 Jahren.

Das Angebot kommt also an – umso bitterer sind in den Augen der Vereinsverantwortlichen die Auswirkungen der ab 1. April geltenden Öffnungszeiten des Hallenbads Aqualino.

Laut Bürgermeister Andreas Braun solle das Bad an allen Tagen bis um 20 Uhr für den Publikumsverkehr geöffnet sein. Im Umkehrschluss, so Kramer, stehe das Bad dann erst ab 20.30 Uhr für das Kinder und Jugendtraining zur Verfügung. Das Training dauert eine Stunde. Das bedeutet, dass die Kinder erst gegen 22 Uhr zu Hause sein werden, was für Kinder im Alter von acht bis neun Jahren viel zu spät sei. Mögliche Ersatztermine, die angeboten wurden, wären der Samstagmittag (12 bis 14 Uhr) oder der Sonntagabend ab 18.30 Uhr.