Unterkirnach Jugendarbeit des Vereins zeigt Früchte

Keßler berichtete von neuen Staffeleinteilungen, wonach man sich im Jungenbereich darauf einigte, in vier Staffeln mit je sechs bis sieben Mannschaften zu spielen. Hierdurch konnten die Spielstärken besser aufgeteilt werden und die Vereine haben weniger Betreuungsaufwand als bisher. Desweiteren wurde das Braunschweiger System als neues Spielsystem eingeführt. Die Vorteile sind, dass ein Spiel auch nur mit drei Spielern möglich ist, die Spieldauer ist kürzer und jeder Spieler bestreitet mindestens zwei Spiele.

Im Mädchenbereich wird weiterhin mit zwei Mannschaften gespielt, so der Jugendleiter. Im Spielbetrieb 2016/2017 liegen die Jungen derzeit auf dem vorletzten Tabellenplatz, können sich aber in der Rückrunde laut Keßler noch steigern. Die Mädchen liegen nach der Vorrunde auf dem vierten Tabellenplatz, können sich aber ebenfalls noch auf den dritten Platz vorarbeiten. Die Aussicht auf die kommende Saison sei nicht so positiv, da es fraglich sei, ob eine Mannschaft im Jugendbereich zu stellen sei. Ob eine Mixmannschaft aus Jungen und Mädchen gemeldet werden könne, entscheide sich auf dem kommenden Jugendbezirkstag, so Keßler.

Florian Günter berichtete von der Herrenmannschaft, die die Saison souverän auf dem ersten Platz beendete. Die neue Hinrunde verlief, bedingt durch den Einstieg, schwieriger, sodass die Mannschaft derzeit auf dem achten Platz liegt, es aber die Chance, noch aufzuholen, noch gebe.