Unterkirnach Jufa Hotel weckt Interesse

Unterkirnach. Vorgestellt wurden die Pläne von Gerhard Wendl, Vorstandsvorsitzender Geschäftsführer Jufa Gruppe, und Cornelia Haas, Geschäftsführerin der FreiZeit Projektentwicklungs GmbH. Vorausgegangen waren viele Besuche, einmal des Gemeinderats in Österreich, und vor allem der FreiZeit Projektentwicklungs GmbH in Unterkirnach und der näheren und weiteren Umgebung. Cornelia Haas berichtete detailliert über Angebote und Anziehungspunkte, die das Jufa-Hotel bieten würde und nannte auch die Angebote, die Unterkirnach bieten sollte oder schon anbietet.

Von sieben möglichen Standorten, vom Sommerberg über die Streuobstwiese, den Hardtwald, das Marbental, den Reisemobilstellplatz oder den Sportlertreff war Cornelia Hass und ihre Mitarbeiter zum Schlossberg als idealen Standort gekommen. Zwei Gebäude erschienen per Power Point auf der Leinwand, das erste Gebäude würde mit sechs Geschossen errichtet, das zweite Gebäude, das dem Gemeinderat vorab besser zugesagt hatte, würde fünfgeschossig entstehen, also auch nicht zu wuchtig erscheinen. 55 Zimmer mit 150 Betten könnten hier geschaffen werden, eine Verbindung zur Spielscheune würde entstehen, auch die Nähe zum Aqaualino wäre gegeben, so die FreiZeit GmbH.

Cornelia Haas sprach den gern gehörten Satz: "Wir glauben, dass dieser Standort ideal ist und dass das gesamte Projekt in Unterkirnach von Erfolg gekrönt werden könnte."