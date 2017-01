Unterkirnach Jetzt geht’s um Planung der Feinheiten

Alle Zelte seien beheizt, erklären die Narrendorf-Betreiber. Geöffnet werden die Zelte am Freitag und Samstag von 18 bis 3 Uhr und am Sonntag von 11 bis 19 Uhr. Am Eingang zum Narrendorf werde es Alterskontrollen geben. Mit leuchtenden Stempeln soll signalisiert werden, ob die jeweiligen Besucher minder- oder volljährig sind. Zudem geben die Stempel den Barbetreibern Auskunft, was sie dem einzelnen Besucherausschenken dürfen.

Pfandflaschen können an jeder Bude und jedem Zelt zurückgegeben werden. In den drei Party-Zelten des Narrendorfs werde kein Essen angeboten, erklären die Betreiber. Dafür gebe es hinter den Zelten, am Rande des Narrendorfs, sieben Essstände, die von der Dorfgemeinschaft und der Zunft sowie eigenständigen Personen organisiert und betrieben werden. Von Pommes bis Grillwurst, Dinnede und was sonst noch der hungrige Magen begehre, werde hier alles angeboten, erklärt Zunftmeister Uwe Kreuzpointner. Entlang der Umzugsstrecke werden zusätzlich 17 Besenwirtschaften für kulinarische Genüsse sorgen, so Kreuzpointner.