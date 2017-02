Unterkirnach Jeder packt bei Vorbereitungen mit an

Unterkirnach. Uwe Kreuzpointner, Zunftmeister der Kieschtock-Zunft, zeigt sich sehr zufrieden mit dem Stand der Vorbereitungen und macht eine Führung: Vor der Schlossberghalle wurde eine große Küche aufgebaut, alles ist überdacht und sicher vor Regen, aber es wird nicht regnen, betont Kreuzpointner, der täglich mit Petrus spricht.

Im unteren Eingangsbereich der Schlossberghalle, da, wo es zum Hallenbad geht, sei die Getränkeausgabe und die Pfandrückgabe, erklärt der Zunftmeister. Im Bereich der Umkleidekabinen richtet das Deutsche Rote Kreuz seine Leitstelle ein, fährt er fort. Im Foyer vor der Sporthalle wird eine große Kaffee- und Kuchenbar aufgebaut, erklärt er und betritt die Sporthalle.

Diese erkennt man nicht mehr wieder: Der Hallenboden wurde mit Holzplatten und einem Schutzboden abgedeckt, da hier viele Menschen mit Straßenschuhen erwartet werden. Aber das ist noch nicht alles, denn die gesamte Halle wurde in eine Dschungelbar umgebaut. Hier stehen Palmen und von der Decke hängen ein Tarnnetz und ein riesiger, grüner Lastenfallschirm von der Bundeswehr. Am Freitag- und Samstagabend sei hier Barbetrieb, tagsüber werde bestuhlt, was mehrmaliges Ein- und Ausräumen bedeute, so Kreuzpointner. Auf der Empore werde DJ Blasi seine Reich aufbauen.